Mahmood zingt voor een moderner Italië

En Italiaans is hij zeker. De New York Times beschreef dat het best door te schrijven dat "het beste bewijs van zijn Italiaanschap is, dat Mahmood 26 is en nog steeds bij zijn moeder woont". Om maar niet te spreken over het feit dat zijn moeder van Sardinië komt en dat zijn voornaam Alessandro is. Mahmoud is de achternaam van zijn Egyptische vader en dat heeft hij verbasterd om zijn artiestennaam te vormen.

Hij is opgegroeid in de multiculturele achterstandswijk Gratosoglio, waar hij nog steeds woont. "Mijn kapper daar heet ook Mustafa!" Zijn tante en neef runnen er een koffiebar/sigarenwinkel. Maar interviews doen ze daar niet meer. "We zijn na San Remo overdonderd door journalisten. Dus als je koffie wilt, prima. Maar daar blijft het bij."