Kleuter zwaargewond bij ongeluk op springkussen in Rucphen

Een 5-jarige jongen is gisteravond ernstig gewond geraakt op een springkussen in het Brabantse Rucphen. Hij is in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

Het ongeluk gebeurde bij voetbalclub RSV, waar een jeugdzeskamp werd georganiseerd. Daar was een stormbaan opgebouwd en het springkussen was daar onderdeel van. Hoe het kind gewond raakte is nog onduidelijk. Volgens de politie zakte het springkussen door nog onbekende oorzaak in elkaar.

Onderzoek

Hulpdiensten kwamen massaal naar het sportpark. Het springkussen is in beslag genomen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de politie onderzoeken het ongeluk.

De voetbalclub spreekt van een drama en heeft alle activiteiten voor de komende week afgelast, schrijft Omroep Brabant. "De thuiswedstrijden, de zeskamp en de kaderavond gaan niet door", aldus de club.