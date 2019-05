Sparta-supporter gewond bij val over reling

Hij raakte gewond aan een been en is naar het ziekenhuis gebracht. De directie van de Rotterdamse voetbalclub heeft de supporter inmiddels in het ziekenhuis bezocht. Zowel de supporter als de directie zegt het voorval te betreuren.

Sparta verloor de eerste wedstrijd van de finale van de play-offs om promotie en degradatie overigens. Het werd 2-1 voor de bezoekers uit Doetinchem.