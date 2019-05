Volledig witte panda gevonden in China

In China hebben natuurbeschermers een volledig witte panda aangetroffen. De kenmerkende zwarte vlekken van zijn soortgenoten ontbreken.

Het dier werd half april gesnapt door een wildcamera in een natuurgebied in de provincie Sichuan. Daar liggen meerdere natuurreservaten voor de diersoort. In het verleden is er ook wel eens een bruin exemplaar aangetroffen.

Omdat op de foto te zien is dat het dier rode ogen heeft, denken onderzoekers dat het om een uniek albino-exemplaar gaat. Dragers van die genetische afwijking hebben door een gebrek aan het pigment melanine een witte huid en haar en rode ogen.

Extra camera's

Volgens de beheerder van het reservaat gaat het om een jong exemplaar van een jaar of een, twee. Gezien zijn vaste tred is het dier in goede gezondheid. Het geslacht kon op basis van de camerabeelden niet worden bepaald.

Het reservaat zal extra camera's in het gebied opstellen om het te dier te volgen en vast te stellen of het contact heeft met soortgenoten in de omgeving.