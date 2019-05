Het succes van de EO-Jongerendag: 'Hier lijkt de samenleving anders'

Even verderop geniet een groepje 15-jarige vriendinnen van de Amerikaanse rockzanger Tauren Wells. Voor velen onbekend, maar onder christenen een grote ster, met tientallen miljoenen streams op Spotify en YouTube. De vriendinnen Johanna, Janneke, Gerdien en Naomi komen vooral voor hem, maar genieten ook van de rest van het programma.

"Het is soms serieus, maar ook vrolijk", zegt Gerdien. Natuurlijk, ze krijgen ook in de kerk en op school veel over God te horen, maar hier is het leuker, vult Janneke aan. "De kerk is soms saai, hier is het meer op jongeren gericht en is het wat vrolijker", aldus Johanna.

Dat is het succes van de EO-Jongerendag, denkt ook EO-directeur Arjan Lock. "Het is zingen, springen en dansen, maar ook nadenken over dingen die echt belangrijk zijn."

Hoe dat zingen, springen en dansen er uitziet, zie je in de onderstaande video van de openingsshow van de EO-Jongerendag.