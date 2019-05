Medisch beroepsgeheim bij Thijs H.: 'Je hebt dat geheim te bewaren'

Medewerkers van een ggz-kliniek in Maastricht hadden eerder deze maand al snel het vermoeden dat Thijs H. betrokken was bij de dood van twee wandelaars op de Brunsummerheide. Bronnen zeggen tegen het AD dat hij had gezegd dat hij naar de heide ging en dat hij terugkwam met bloed op zijn kleding.

Toch besloot het personeel niet meteen de politie te bellen. Dat gebeurde pas een dag later, nadat Thijs H. de kliniek opnieuw had verlaten.

De kliniek in Maastricht deed in eerste instantie geen melding vanwege het medisch beroepsgeheim dat in de wet is vastgelegd, maar was dat terecht? Martin Buijsen, hoogleraar recht en gezondheid aan de Erasmus Universiteit, vindt van wel.