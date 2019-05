'Verdenking over Thijs H. niet gemeld wegens medisch beroepsgeheim'

De kliniek in Heerlen waar Thijs H. verbleef, had al snel het vermoeden dat hij betrokken was bij de dood van twee wandelaars op de Brunssummerheide, meldt het AD op basis van anonieme bronnen. Vanwege het medisch beroepsgeheim werd er echter geen melding gemaakt bij de politie, schrijft de krant.

H. verliet de kliniek in de ochtend van dinsdag 7 mei en er keerde 's middags terug. Omdat er bij de kliniek inmiddels berichten waren binnengekomen over twee slachtoffers op de heide, werd H. als verdachte gezien. Hij had 's ochtends gezegd naar de heide te zullen gaan en had bij terugkeer bloed op zijn kleren, zegt een betrokkene in het AD. "Je telt een en een op."

Op dat moment wist de kliniek nog niet dat H. mogelijk ook betrokken was bij de moord op een vrouw in Scheveningen, twee dagen eerder. H. kon het gebouw verlaten omdat hij niet gedwongen was opgenomen.

Brandalarm

De kliniek voelde zich niet meer gebonden aan het beroepsgeheim toen H. de ochtend erna het brandalarm liet afgaan en het gebouw opnieuw verliet. Pas door de melding van de kliniek kwam H. in beeld bij de politie. Hij werd woensdagavond opgepakt, kort nadat de politie zijn foto had vrijgegeven.

De kliniek, het Openbaar Ministerie en de advocaat van H. willen niet reageren op het artikel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft volgens het dagblad informatie opgevraagd naar aanleiding van het verhaal, maar wil niet inhoudelijk reageren.