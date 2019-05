Grootste roofvogel van Europa vliegt boven Drenthe

Boven het Drentse natuurgebied De Onlanden is de voor Nederland zeer zeldzame monniksgier gezien. De vogel vloog ten westen van Eelderwolde, meldt RTV Drenthe.

De monniksgier is met een spanwijdte van 2,5 tot 3 meter de grootste roofvogel van Europa, wereldwijd is alleen de condor groter. De soort komt in Europa alleen voor in de bergachtige gebieden in bijvoorbeeld Spanje en Griekenland. In Nederland was het dier sinds 2005 niet meer gezien.

De vogel is overwegend bruinzwart. Zijn kop is kaal, maar op zijn nek staan juist lange veren die een brede kraag vormen, als de capuchon van een monnik. Daar komt ook de naam van het dier vandaan.

De monniksgier leeft alleen en zoekt vanuit grote hoogte zwevend naar aas, zoals dode schapen. In Europa leven nog zo'n 2000 paren, wat hem zeldzaam maakt maar niet bedreigd. In Frankrijk en Spanje werkt men aan een herintroductieprogramma.

Tweede vogel

Opvallend genoeg trok er eerder deze maand ook al een monniksgier door Nederland, maar voor zover bekend heeft niemand die waargenomen. Deze Brínzola, die met een zender is uitgerust, trok in enkele weken van de Pyreneeën via het zuiden van ons land naar het zuiden van Noorwegen, een tocht van ruim 3000 kilometer.

Vogelliefhebbers denken dat de vogelsoort de komende jaren misschien vaker noordelijker is te zien, omdat dwaalgasten op verkenning uittrekken nu de populatie toeneemt.

Overigens liep het slecht af met het exemplaar dat hier in 2005 in de Oostvaardersplassen neerstreek. 'Carmen' vloog na enkele dagen tegen een trein; mogelijk nog ze niet goed vliegen doordat ze in de rui was. Het dier werd opgezet door museum Naturalis.