Duitse youtubers willen klimaatboycot tegen CDU en SPD

De oproep komt een week nadat de 26-jarige vlogger Rezo de aanval opende op de gevestigde partijen. Onder de titel Die Zerstörung der CDU zet hij in bijna een uur uiteen wat er allemaal mis is met het huidige beleid. Naast klimaatverandering hekelt hij ook de groeiende kloof tussen arm en rijk en Duitse hulp aan Amerikaanse oorlogen. De video werd inmiddels al bijna 9 miljoen keer bekeken.

Regeringspartij CDU had geen adequaat antwoord op alle aantijgingen. Eerst noemde de secretaris-generaal van de partij de video "een mix van pseudofeiten", maar omdat die reactie de kritiek alleen deed toenemen, gaf hij een dag later toe dat Rezo juiste bronnen had gebruikt. Hij nodigde hem bovendien uit voor een gesprek.

Daarnaast zou het jonge Bondsdaglid Amthor gisteren met een antwoordvideo komen, maar die reactie bleef uit. In plaats daarvan plaatse de partij een pdf van elf kantjes waarin Rezo's kritiek wordt weerlegd.

Coalitiepartij SPD kwam wel met een reactie. "Jullie kritiek heeft ons bereikt", zei voorzitter Klingbeil van de Jonge Socialisten in een video. "Organiseer iets, nodig ons uit, en we beloven dat we komen - verkiezingen of niet." Klingbeil zei benadrukte echter ook dat compromissen nu eenmaal nodig zijn in de politiek.