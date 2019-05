Schiphol bereidt rechtzaak voor tegen ov-staking

Schiphol bereidt een kort geding voor tegen de landelijke ov-staking van aanstaande dinsdag. De luchthaven wil bereikbaar blijven met het openbaar vervoer, anders ontstaan er problemen met de veiligheid.

Of de rechtszaak erop is gericht de hele staking te laten verbieden, is nog niet bekend. "We willen dat Schiphol bereikbaar blijft. De exacte inzet volgt later."

Chaos

"Er komen op die dag tienduizenden mensen op Schiphol aan, die moeten ook kunnen vertrekken", zegt een woordvoerder. Anders wordt het volgens hem een chaos. Ook is de luchthaven bang dat er te veel auto's naar de luchthaven komen als het openbaar vervoer niet rijdt.

De vakbonden hebben voor dinsdag een 24-uursstaking in het openbaar vervoer aangekondigd. Ze willen met de actie het kabinet tot concessies dwingen over de pensioenleeftijd. Die moet volgens vakbond FNV worden bevroren op 66 jaar.

Overleg

Schiphol praat de komende dagen nog met de vakbonden. Als het overleg over de staking niet het gewenste resultaat oplevert, stapt de luchthaven dus naar de rechter. Een eventueel spoed-kort geding zal zondagochtend plaatsvinden op de luchthaven zelf.

Schiphol benadrukt geen conflict te hebben met de vakbonden. "We willen alleen dat de luchthaven bereikbaar en veilig blijft."