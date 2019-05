Stagiaire neergestoken in daklozenopvang Utrecht

In een dak- en thuislozenopvang in Utrecht is gisteravond een vrouw neergestoken. Ze werkte als stagiaire bij de opvang. Een 28-jarige man is na het incident aangehouden.

Het steekincident vond plaats in een pas geopende, tijdelijke nachtopvang van stichting De Tussenvoorziening aan de Maliebaan. De politie kreeg rond 22.30 uur een melding van het incident. De vrouw werd met een steekwond in haar buik gevonden.

Daarop is ze met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar verwondingen waren zo ernstig dat ze geopereerd moest worden. "Ze heeft de operatie gelukkig goed doorstaan", zegt Willem Lammerink van De Tussenvoorziening tegen RTV Utrecht.

In een e-mail aan medewerkers en vrijwilligers spreekt de stichting van een schokkende gebeurtenis, die veel impact heeft op betrokkenen. Morgen wordt daarom een bijeenkomst georganiseerd, waarbij ook gasten van de opvang welkom zijn.