Showbizzprogramma 6 Inside stopt na een seizoen

6 Inside stopt na een seizoen. Producent Talpa Network heeft bekendgemaakt dat het entertainmentprogramma dat moest gaan concurreren met RTL Boulevard op 28 juni voor het laatst wordt uitgezonden.

Het programma wordt uitgezonden op SBS 6 en begon met hoge verwachtingen. Onder meer tv-sterren Albert Verlinde en Jan Versteegh door John de Mol naar de zender gehaald. Maar 6 Inside trok vanaf het begin al weinig kijkers. Al in februari daalde het aantal onder de 100.000, het programma was toen een maand bezig.

"6 Inside heeft de tijd gekregen om zich te ontwikkelen, maar de kijker heeft het programma helaas niet omarmd," zegt Marco Louwerens, directeur televisie van Talpa Network op de website van 6 Inside.

"Achteraf gezien hebben we het programma in ons enthousiasme misschien te snel op de buis willen brengen. Ik ben al deze collega's dankbaar voor hun bevlogenheid en professionaliteit, iets waar we tot en met de laatste uitzending op kunnen bouwen."

Op 1 juli komt er tijdelijk iets anders op de plek van 6 Inside. In het najaar wil Talpa met een nieuw programma beginnen.