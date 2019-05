Aanhouding van in zijn arm geschoten man uit Sittard was een vergissing

De arrestatie van een man uit Sittard vorige maand wegens betrokkenheid bij terrorisme was een vergissing. Volgens het Openbaar Ministerie was er sprake van een persoonsverwisseling.

De 21-jarige man werd op 30 april opgepakt en daarbij in zijn arm geschoten door de politie. Hij werd aangezien voor een 33-jarige verdachte die ook uit Sittard komt. Die is een aantal dagen later alsnog aangehouden en de zaak tegen de 21-jarige is door het Openbaar Ministerie geseponeerd.

De 33-jarige wordt er met een ander van verdacht wapens te hebben willen leveren aan een derde man. Deze 37-jarige verdachte zou jihadistisch gedachtegoed aanhangen.

De zaak kwam aan het rollen na een tip van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).