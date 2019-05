Europese kranten over verkiezingen: Timmermans-effect en hoop voor links

In Spanje is Timmermans een bekende politicus. El Pais kiest echter voor een foto van die andere winnaar, Thierry Baudet, onder de kop: "De peilingen in Nederland geven de overwinning aan sociaal-democraten". Verder analyseert de krant dat Forum voor Democratie evenveel zetels lijkt te behalen als GroenLinks.

Ook in Hongarije is de overwinning van de PvdA niet onopgemerkt gebleven. De partij van Timmermans wint de verkiezingen, is de teneur in de Hongaarse kranten. Ook is er aandacht voor de waarschijnlijke herverkiezing van Kati Piri, nummer vier op de PvdA-lijst, die Hongaarse wortels heeft.