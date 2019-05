Kabinet: dinsdag wordt een heel moeilijke dag in het verkeer

Staatssecretaris Van Veldhoven raadt mensen aan zich goed voor te bereiden op de grote staking in het openbaar vervoer van aanstaande dinsdag. "Dit gaat een grote impact hebben op Nederland", zegt ze. "We moeten ons allemaal voorbereiden op een moeilijke dag." Ze gaat ervan uit dat de actie ook effect zal hebben op het wegverkeer.

Van Veldhoven benadrukt dat mensen "natuurlijk" het recht hebben om te staken en dat dit "uiteraard" ook geldt voor de mensen die bij het openbaar vervoer werken. "Maar voor al die reizigers die van het openbaar vervoer afhankelijk zijn, is dit echt heel vervelend. Ik hoop dat de mensen die gaan staken dat weten en ook meewegen."

Treinverkeer plat

De staatssecretaris, die vanmorgen zelf op de fiets naar het werk kwam, zegt dat reizigers alvast naar alternatieven moeten gaan kijken. "Misschien de fiets, als dat een optie is. Maar het zal voor heel veel mensen betekenen dat het dinsdag gewoon even heel moeilijk wordt. Dat weten we en laten we ons daarop voorbereiden."

De vakbonden hebben voor dinsdag een 24-uursstaking in het openbaar vervoer aangekondigd. Het treinverkeer zal helemaal plat liggen. "Omdat we niet weten hoeveel mensen gaan staken, kunnen we niet zeggen welke treinen wel en welke treinen niet rijden", meldt de NS. "We kunnen dus geen betrouwbare dienstregeling maken en adviseren reizigers op 28 mei niet met de trein te reizen."

De actievoerders verzetten zich onder meer tegen de stijgende pensioenleeftijd. Vorig jaar liep het overleg over een pensioenakkoord vast. Minister Koolmees zegt dat hij druk bezig is met "kopjes koffie drinken" met alle overlegpartners in de hoop de besprekingen weer vlot te trekken.