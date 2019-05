Negentiende autobrand in drie weken in Gouda

In Gouda is afgelopen nacht een auto in vlammen opgegaan. Het is de negentiende autobrand in drie weken tijd in de Zuid-Hollandse stad.

De politie heeft een speciaal rechercheteam op de autobranden gezet en surveilleert extra in de wijken waar de branden waren. Ook wordt buurtonderzoek gedaan en is de politie op zoek naar getuigen en camerabeelden.

De reeks autobranden begon op vrijdag 3 mei. Sindsdien is het om de paar dagen raak in verschillende wijken in Gouda. Sinds afgelopen zondag was er elke dag een autobrand. De politie gaat in alle gevallen uit van brandstichting.