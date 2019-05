Sint-intocht Apeldoorn met uitdaging: 'Je kunt hier niet met een stoomboot komen'

De landelijke intocht van Sinterklaas vindt dit jaar plaats in Apeldoorn. Dat heeft de omroep NTR bekendgemaakt.

Burgemeester Van Wingerden-Boers is blij met de keuze voor haar stad. "Apeldoorn ligt mooi midden in het land. Dus ik denk dat we op 16 november uit alle windstreken gezinnen op bezoek krijgen om samen Sinterklaas in Nederland te verwelkomen", zei ze tegen de NTR.

Er is nog wel een probleem: Apeldoorn ligt niet aan een water waarover een grote stoomboot kan varen. De burgemeester heeft er vertrouwen in dat dit wordt opgelost. "Sinterklaas heeft overal een oplossing voor."