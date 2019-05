Mogelijk grootschalige fraude met biodiesel

Met een groot deel van de Nederlandse biodiesel is waarschijnlijk gefraudeerd. Het zou gaan om fraude in 2015 en 2016, schrijft de Volkskrant. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bevestigt dat er sterke aanwijzingen zijn van fraude. Het Openbaar Ministerie heeft eerder deze week vier mensen aangehouden in de zaak.

Justitie houdt het erop dat er met de fraude mogelijk 'vele miljoenen' zijn verdiend. Ook in België en Groot-Brittannië vindt onderzoek plaats. In Nederland zou het onderzoek zich richten op één bedrijf, Biodiesel Kampen.

Edwin Lakerveld, hoofd van de inlichting en opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport, wilde dat overigens vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal niet bevestigen. "In het belang van het onderzoek doen we daar geen mededelingen over."

De verkoop van onterecht als duurzaam aangemerkte biodiesel komt overeen met 32 procent van alle duurzame biobrandstof die in 2015 in Nederland is verkocht en 23 procent van het totaal in 2016, zegt de ILT.

De fraude maakt het nog moeilijker de Parijse klimaatdoelen te halen. Biodiesel - vaak gemaakt uit oud frituurvet - wordt ingezet om de uitstoot van CO2 te verminderen. Het wordt gemengd met gewone diesel. De diesel die je tankt bij een pompstation heet nu ook wel B7, wat betekent dat er maximaal 7 procent biodiesel in zit.

Wegverkeer

De fraude scheelde in 2015 en 2016 bijna 400 duizend ton CO2-uitstoot per jaar. Dat is te vergelijken met ongeveer 2 procent van de uitstoot door het wegverkeer. Het zou kunnen dat hierdoor de statistieken over de gehaalde doelen worden bijgesteld, meldt de Volkskrant.

Het onderzoek naar de fraude wordt verricht door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Lakerveld van de ILT meldt dat er ook in Engeland mensen zijn aangehouden in deze zaak.

Duurzaamheidscertificaten

Volgens de ILT werd er gefraudeerd met duurzaamheidscertificaten. Daardoor werd er veel meer biodiesel met zo'n certificaat verkocht dan mogelijk is op basis van de ingekochte of geproduceerde hoeveelheden duurzame biodiesel. Omdat duurzame biodiesel duurder is dan gewone biodiesel, leverde dit "een aanzienlijke winst op", aldus de ILT.