Rotterdamse haven stuurt 'slimme' container op wereldreis

Een manier om containers van minuut tot minuut te volgen op de lange wereldreizen die ze afleggen. Tot nu toe was het onmogelijk, maar het Havenbedrijf Rotterdam denkt de technologie in handen te hebben waarmee het op grote schaal kan. Vanuit de haven vertrekt vandaag een schip met Container 42: een slimme container die de komende twee jaar alles gaat registreren wat er aan boord gebeurt.

De zelfvoorzienende container zit vol met allerlei sensoren, meetapparatuur en zonnepanelen. "Sensoren die de luchtkwaliteit meten, het klimaat binnen en buiten, beweging van objecten in de container, geluid, geur. Alles wordt vastgelegd", zegt bedenker Erwin Rademaker van het Havenbedrijf. "En er zitten meerdere gps-systemen op die exact kunnen meten waar ter wereld de container is."

Volgens Rademaker wordt deze techniek in veel industrie├źn al gebruikt, maar loopt de containerlogistiek jaren achter. "Vergelijk het met het bestellen van een pizza, tegenwoordig. Dan weet je exact wanneer de olijven erop gaan, wanneer de koerier vertrekt en op welke temperatuur de pizza aankomt." Maar een container verdwijnt tussen het laden en lossen soms weken van de radar.

Smokkel

En dat terwijl ladingeigenaren tegenwoordig steeds vaker exacte informatie eisen, zegt Rademaker. "Je weet nu pas wat er met de container is gebeurd als je hem weer opendoet. En je zal het misschien niet denken, maar containers raken nog weleens kwijt. Het is een ontzettend complex gebeuren. Als een container van Singapore naar Rotterdam moet komen, zijn er minstens 30 partijen bij betrokken."

Niet alleen voor het volgen van de lading is het containerproject interessant, denkt het Havenbedrijf. Ook als middel tegen smokkel, bijvoorbeeld van drugs, kan het een uitkomst zijn. "Niets kan meer onopgemerkt. Als de deuren worden geopend, wordt er een alarm verzonden naar onze website en dan gaat de camera aan. Dus dan zien we ook gelijk wie er in de container is", zegt Rademaker.

Mede door de grote hoeveelheid gps-apparatuur in de container, moet het makkelijker worden om te achterhalen waar op de reis eventuele schade is ontstaan en wie op dat moment verantwoordelijk was voor de container.

Zelf formulieren invullen

Het is de bedoeling dat de container ook gaat meten hoeveel zonne-energie opgewekt wordt op reis. En op langere termijn ziet het Havenbedrijf ook mogelijkheden voor 'slimme havens'. "Je kunt je voorstellen dat deze container in de toekomst met kranen gaat praten. Of dat hij zijn eigen douaneformulieren gaat invullen, omdat hij precies weet waar hij is geweest en dat hij niet is geopend."