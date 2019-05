GeenPeil: voor PVV en SP dreigt een vertrek uit Europees Parlement

Het is de vraag of de PVV en SP nog terugkeren in het Europees parlement, blijkt uit de verkiezingsvoorspelling van GeenPeil. Op basis van de officiële uitslag van 732 stembureaus schat GeenPeil beide partijen in op 0 zetels. In de exitpoll van Ipsos, in opdracht van de NOS, komen de PVV en de SP uit op 1 zetel. De PvdA komt met 6 zetels één zetel hoger uit dan de exitpoll.

Voor de rest tekent zich een vergelijkbaar beeld af met eerder op de avond. Europese nieuwkomer Forum voor Democratie behaalt naar verwachting 3 zetels, en wordt in dat geval samen met de PvdA de grootste groeier.

Geoorloofde methode

GeenPeil, dat uit de koker komt van GeenStijl, organiseerde zijn eigen uitslagenavond omdat het niet wilde wachten op de officiële voorlopige uitslag. Die staat gepland voor zondagavond laat omdat pas dan in alle Europese lidstaten is gestemd.

De voorspelling van GeenPeil is gebaseerd op de officiële uitslag van 732 van de 9.340 stembureaus in Nederland. Stembureauvoorzitters lazen de uitslagen van hun bureau hardop voor. Vrijwilligers van GeenPeil waren daarbij aanwezig en seinden de uitslagen door. Opiniepeiler Maurice de Hond hielp bij het verzamelen, analyseren en wegen van de gegevens.

Hoewel Nederland dus nog geen resultaten bekend mag maken, is de methode van GeenPeil toegestaan, heeft Binnenlandse Zaken laten weten. Stembureaus zijn namelijk openbaar, de informatie die daar gedeeld wordt dus ook.

Verschuivingen

Omdat niet van alle stembureaus de uitslagen zijn verzameld, kunnen er nog verschuivingen plaatsvinden in de prognose van GeenPeil. Dat geldt overigens ook voor de exitpoll van Ipsos, waarvoor een foutmarge van één zetel geldt.

Vooral bij de kleine partijen gaat het erom spannen, denkt De Hond. De drempel voor een zetel ligt rond de 3,8 procent van de stemmen. PVV en SP zijn respectievelijk nog ongeveer 0,2 en 0,3 procentpunt verwijderd van een zetel. 50Plus en Partij voor de Dieren zitten met 3,9 procent van de stemmen net boven de zetelgrens, en kunnen hun zetel dus ook nog verliezen.

Mocht geen van die vier kleine partijen een zetel halen, dan winnen de VVD en FvD beide nog een restzetel, voorspelt De Hond. Mocht PVV toch een zetel halen, dan gaat dat ten koste van een restzetel van de PvdA.