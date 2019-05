Ipsos-onderzoek: waarom Nederlanders (niet) naar de stembus gingen

De opkomst lijkt iets hoger dan bij de vorige verkiezingen in 2014, maar toch zijn er veel Nederlanders die aangeven niet te willen stemmen bij deze verkiezingen. De redenen daarvoor zijn vooral desinteresse en geen vertrouwen in de Europese politiek.

Dat blijkt uit een onderzoek van Ipsos, in opdracht van de NOS. Het onderzoeksbureau vroeg Nederlanders naar hun stemmotieven en hun standpunten over de rol van Nederland in Europa. Hun mening over onder meer een nexit, de euro, een Europees leger en arbeidsmigratie binnen de EU werd gevraagd.

Van de mensen die vandaag niet stemden, geeft 43 procent aan niet te hebben gestemd wegens desinteresse. 27 procent heeft niet gestemd omdat ze geen vertrouwen hebben in de Europese politici. Bijna een derde van de niet-stemmers heeft geen interesse in de politiek in zijn algemeenheid, en ging daarom niet naar het stembureau.

Zeker 9 procent stemt daarnaast uit principe niet. Een andere 9 procent is tegen de Europese Unie, 17 procent denkt dat hun stem er niet toe doet. Ongeveer 14 procent was verhinderd, had geen tijd of was de stempas kwijt.