Hoofdredacteur Vandermeersch (NRC) geen correspondent, maar uitgever

Peter Vandermeersch, vertrekkend hoofdredacteur van NRC, krijgt een leidinggevende functie bij het Ierse mediabedrijf Independent News & Media. In maart meldde hij nog dat hij correspondent zou worden in Parijs.

NRC is in handen van Mediahuis in Belgiƫ, dat is ook de eigenaar van De Telegraaf. Onlangs deed Mediahuis een vriendschappelijk overnamebod op Independent News & Media (INM) in Dublin. Met titels als Irish Independent, Sunday Independent en Sunday World, is dat het grootste mediabedrijf van Ierland. De overname moet nog worden goedgekeurd.

Vandermeersch was jaren hoofdredacteur van de Vlaamse krant De Standaard. In 2010 nam hij het roer over bij NRC.

Duivels dilemma

Vandermeersch bevestigt de overstap naar Ierland. In welke rol hij aan de slag gaat is nog niet duidelijk, meldt hij aan de NOS. In een email aan de NRC-redactie spreekt Vandermeersch van een "duivels moeilijk dilemma". Hij zegt dat hij kiest voor de baan in Ierland vanwege de uitdaging en zijn grote vertrouwen in de plannen van Mediahuis in Ierland.