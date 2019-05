Metershoog standbeeld Bartje krijgt nieuwe plek

Het metershoge beeld van Bartje Bartels wordt verplaatst. Volgens de gemeente Midden-Drenthe komt het op een prominente plek te staan langs de A28 bij Beilen.

Dat is een paar kilometer zuidelijker dan waar Bartje eerst stond. Begin april werd het Drentse icoon in een weiland langs de A28 bij Assen geplaatst, maar daar na een maand weer weggehaald omdat te veel mensen ermee op de foto willen. Daarvoor moesten ze over het erf van een boer en die kreeg daar last van.

Op de nieuwe locatie kunnen fans op een veilige manier bij het acht meter hoge beeld komen om foto's te maken. Ook is Bartje vanaf daar nog steeds te zien vanaf de snelweg, schrijft RTV Drenthe.

Bartje krijgt niet alleen een nieuwe plek, maar mogelijk ook een nieuwe kleur. De gemeente komt binnenkort met een prijsvraag om die te bepalen.

Drentse koppigheid

Boerenzoon Bartje Bartels is de hoofdpersoon in de boeken van de Drentse auteur Anne de Vries. Mede door de tv-serie daarvan in 1972 groeide Bartje uit tot een icoon voor de provincie Drenthe. De gevleugelde uitspraak "Ik bid niet veur brune bonen" werd een symbool voor Drentse koppigheid.