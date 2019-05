NCTV: actiegroep Kick Out Zwarte Piet niet extremistisch

De NCTV heeft de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) nooit als linksextremistische of terroristische organisatie gezien. De overheidsinstantie schrijft in een brief dat die aanname "berust op een misverstand".

In de brief reageert de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) op een klacht van KOZP. De anti-Zwarte Piet-demonstranten werden genoemd in een rapport dat in 2017 werd gepubliceerd.

Maar volgens de NCTV is de actiegroep alleen als activistische organisatie bestempeld, en niet als extremistische. Dat KOZP een dreiging zou vormen, is volgens de NCTV een onjuiste interpretatie.

De overheidsorganisatie brengt drie à vier keer per jaar in een rapport het dreigingsbeeld van terrorisme in Nederland in kaart. Dat komt tot stand op basis van informatie van verschillende bronnen, zoals wetenschappelijke publicaties en overheidspartijen. Naast de terroristische dreiging brengt de NCTV ook de polarisatie in Nederland in beeld.

De discussie over Zwarte Piet, waar de NCTV sinds enkele jaren over publiceert, valt in die laatste categorie. Waar activisten opereren binnen de grenzen van de wet, zijn extremistische organisaties bereid om in "ernstige mate de wet te overtreden". Dat is hier dus niet het geval.

Achtervolgd

Het is goed nieuws voor de activisten, die naar eigen zeggen werden "achtervolgd" nadat ze in verband werden gebracht met extremisme. Zo weigerde 'blokkeerfries' Jenny Douwes met KOZP-voorzitter Jerry Afriye in gesprek te gaan bij RTL Late Night, omdat KOZP een terroristische organisatie zou zijn.