Kabinet pleit voor internationaal tribunaal voor IS-strijders

Er moet een internationaal tribunaal komen waar strijders van terreurgroep IS kunnen worden berecht. Minister Blok pleit daarvoor in de VN-Veiligheidsraad in New-York.

Ook minister Grapperhaus kaartte het onderwerp zojuist aan, op een bijeenkomst met internationale juristen.

Nederland heeft de afgelopen tijd met veel landen gesproken over de berechting van IS-strijders. Nu roept Blok de 15 leden van de VN-Veiligheidsraad op tot actie. "Nu IS op de knieën is gedwongen, is het tijd voor gerechtigheid", aldus Blok.

Eigen regio

Wat het kabinet betreft moet dat zoveel mogelijk in de eigen regio gebeuren, zodat slachtoffers van het geweld zien dat de daders vervolgd worden. Het Internationaal Strafhof in Den Haag kan het niet doen, omdat Irak en Syrië de rechtsmacht van het Strafhof niet hebben aanvaard. En berechting van IS-strijders door de landen zelf ziet het kabinet niet zitten.

Een meerderheid in de Tweede Kamer riep het kabinet al eerder op voor een internationaal tribunaal te pleiten.

Zweden is ook al langer voor een tribunaal en steeds meer EU-landen steunen het idee. Rusland is geen voorstander van het plan.