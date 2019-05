Moeder en dochters dood gevonden in flat Wenen, vermoedelijk verhongerd

De politie heeft in een appartement in Wenen de lichamen van drie vrouwen aangetroffen. Het gaat om een 45-jarige moeder en haar twee 18-jarige dochters. De Oostenrijkse politie denkt dat de vrouwen eind maart of begin april zijn gestorven.

De deur van de woning zat op slot, de politie heeft geen aanwijzingen gevonden van geweld in de woning. Mogelijk heeft de moeder zichzelf en haar dochters uitgehongerd.

Volgens buurtbewoners waren de dochters geestelijk gehandicapt en had de moeder psychische problemen. De vrouw zou diep in de schulden zitten.