De verkiezingsuitslag in jouw gemeente direct in je mailbox

Net als bij de Provinciale Statenverkiezingen maakt de NOS bij de verkiezingen voor het Europees Parlement voor elke gemeente een artikel van de uitslag. Dit artikel wordt automatisch geschreven met gebruik van robotjournalistiek.

Nieuw dit keer is dat de artikelen niet beschikbaar zijn via een menu op de site, maar dat gebruikers zich van tevoren kunnen inschrijven om het bericht over de uitslag te ontvangen per mail. Deze e-maildienst is een experiment van het NOS Lab.

Zodra de definitieve uitslag van de gemeente(n) van jouw keuze bekend is, krijg je een mail. De eerste uitslagen verwachten we zondag vanaf 23.00 uur, maar het kan ook goed zijn dat een definitieve uitslag pas maandagochtend bekend is.

Hoe werkt het?

Als je je voor meerdere gemeenten aanmeldt, krijg je één e-mail per gemeente, omdat de uitslagen op verschillende momenten bekend zullen zijn.

We mailen alleen over deze verkiezingsuitslagen, na 29 mei wissen we je e-mailadres.

Aanmelden kan hier: