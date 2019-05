Studenten moeten gewoon tentamens maken tijdens ov-staking

Een aantal hogescholen en universiteiten laat lessen en tentamens dinsdag gewoon doorgaan, ondanks de grote landelijke staking in het openbaar vervoer voor een beter pensioen. De Landelijke studentenvakbond (LSVb) is boos. "We vinden het echt absurd", zegt een woordvoerder.

Vakbond FNV verwacht dat er dinsdag vrijwel niets rijdt. "Er zijn nu nog een paar plekken waar niet gestaakt wordt, maar over het algemeen wordt overal meegedaan", zegt een woordvoerder. "De ervaring leert ook dat naar mate de stakingsdag dichterbij komt, steeds meer vervoerders alsnog aanhaken."

Volgens de LSVb hebben verschillende instellingen al gezegd dat de tentamens doorgaan. Het gaat onder meer om de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Op de Universiteit Leiden gaat een deel van de toetsen vooralsnog door.

De LSVb is nog bezig met een inventarisatie. Later vandaag wordt van meer onderwijsinstellingen bekend of de lessen en tentamens doorgaan.

#radboudride

Volgens De Gelderlander gaan de lessen en tentamens op de Radboud Universiteit in Nijmegen gewoon door. Als oplossing heeft de onderwijsinstelling een hashtag gemaakt: #radboudride, waarmee studenten en medewerkers om een lift kunnen vragen of die kunnen aanbieden. Ook kunnen studenten bij de examencommissie een herkansing aanvragen.

Ook de Hogeschool Utrecht had aangekondigd dat de tentamens zouden doorgaan. "Aangezien de staking ruim van tevoren is aangekondigd, worden studenten in staat geacht om een oplossing te vinden voor mogelijke hinder in het openbaar vervoer", schreef de school gisteren op Twitter.