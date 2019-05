Nieuwe Aladdin is exotische mengelmoes met minder stereotypen

Het Westen leerde het verhaal, over een bedelaar die een magische lamp vindt, kennen in de vertaling van de Arabische raamvertelling 1001 nacht. Samen met Sinbad de Zeeman en Ali Baba ontketende het in Europa een 'turkomanie' die eeuwenlang het clich├ębeeld van het Midden-Oosten zou bepalen. De complexe origine van het verhaal ging daarbij verloren.

"Het verhaal kende veel invloeden. Het was de Franse vertaler die het in 1710 toevoegde aan 1001 nacht. Het speelde zich oorspronkelijk af in China. Bovendien was 1001 nacht zelf naast Arabisch ook al Perzisch en circuleerde het in India. Je ziet al die invloeden terug in de verhalen."

Voor de film geldt hetzelfde. "Het is niet alleen Midden-Oosten. Er zijn Bollywood-invloeden, hiphopachtige dans en muziek, een soort carnavalsoptocht die me aan Latijns-Amerika deed denken. Allemaal door elkaar. Ze zijn er losjes mee omgegaan." Dat is ook te zien aan de keuze voor de acteurs met veel verschillende culturele achtergronden.