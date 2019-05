'In een klap duidelijk dat Groningen nog niet veilig is'

Ook burgemeester Hans Engels van de gemeente Loppersum wil dat de versterking van huizen sneller wordt opgepakt. "Dit zal op korte termijn anders moeten, het gaat veel te stroperig", zegt hij tegen RTV Noord.

Engels heeft vanochtend contact gehad met minister Wiebes. Die baalt volgens Engels van de situatie. Ook heeft de burgemeester gesproken met de NAM, die verantwoordelijk is voor de gaswinning in Groningen. De NAM zou hulp hebben aangeboden. "Maar ik heb begrepen dat er nog geen meldingen zijn van ernstige schade of van slachtoffers, dus ze kunnen nu even niets doen", zegt Engels.

Ook premier Rutte heeft gereageerd. In het tv-programma Goedemorgen Nederland noemde hij de beving "verschrikkelijk". Hij zei te hopen dat de schade meevalt. Volgens Rutte was iedereen in de jaren vijftig nog heel optimistisch over de gaswinning, maar is het nu "veranderd in een nachtmerrie".

"Meer gas uit buitenland"

De belangengroep Groninger Bodem Beweging erkent dat de gaskraan niet vandaag of morgen dicht kan, maar vraagt de overheid om het proces wel te versnellen en ook serieus werk te maken van de versterkingsoperatie.

De groep zegt dat de overheid niet langer het argument van leveringszekerheid moet gebruiken om de gaskraan niet nog verder dicht te draaien. Dan moet maar meer gas in het buitenland worden gekocht, zegt de Groninger Bodem Beweging, want het belang van Groningers moet voorop staan.

Een andere belangengroep in het aardbevingsgebied, het Groninger Gasberaad, dringt ook aan op versnelling van de versterkingsoperatie. "Dit vraagt om een crisisachtige aanpak. Het bestaat niet dat we hier eindeloos bezig zijn met allerlei juridische procedures en discussies en niet een schadeproces van de grond krijgen", zegt een woordvoerder.