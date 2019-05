Washington eerste staat die composteren lichaam toestaat

Washington is de eerste Amerikaanse staat waar mensen ervoor kunnen kiezen na hun dood gecomposteerd te worden. Een bedrijf dat zich sterk heeft gemaakt voor de wet zegt dat een lichaam in een speciale container met onder meer houtsnippers, planten en stro in dertig dagen is verworden tot compost.

Het composteren wordt als een milieuvriendelijk alternatief gezien voor begraven en cremeren. Nabestaanden krijgen na afloop de aarde, die ze kunnen gebruiken in hun tuin. Volgens de eigenaar van het bedrijf dat de containers ontwikkelde, Katrina Spade, is er door de techniek minder uitstoot en kan schaars land er een andere bestemming door krijgen.

Spade kwam op het idee toen ze architectuur studeerde en onderzoek deed naar de uitvaartindustrie. De techniek leende ze van boeren, die die al gebruiken bij vee. Vorig jaar werd er met zes lichamen succesvol getest bij de Washington State University. De zes hadden zich vrijwillig bij Spade aangemeld als donor.

In Zweden is het al legaal om je lichaam na je dood te laten composteren, schrijft de BBC.