'Uitstoot lachgas Chemelot jarenlang niet gemeld'

Een fabriek op industrieterrein Chemelot in Limburg stoot al tientallen jaren grote hoeveelheden lachgas uit zonder dat dit werd gemeten. Dat heeft Chemelot volgens NRC bevestigd. De krant heeft er onderzoek naar gedaan.

Chemelot zou in 2017 hebben ontdekt dat de fabriek van het bedrijf Anqore (in handen van DSM en private-equitybedrijf CVC Capital Partners) zo veel lachgas uitstootte. Het feit dat dat gemist was, werd gemeld bij de provincie, maar die zegt in NRC dat de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) verantwoordelijk is voor de monitoring van de uitstoot, wat de NEa op zijn beurt ontkent.

De totale geregistreerde uitstoot van lachgas op Chemelot is door de ontdekking zo'n 50 procent hoger dan tot nu toe aangenomen. Het RIVM zegt dat het verplicht is om de uitstoot van lachgas te rapporteren. Het instituut zegt dat de provinciale milieudienst controleert of metingen en registratie juist worden uitgevoerd. Het RIVM zag zich na ontdekking dan ook genoodzaakt om de landelijke broeikasuitstoot met terugwerkende kracht vanaf 1990 omhoog bij te stellen. Lachgas is als broeikasgas 265 keer zo sterk als CO2, schrijft de krant.

Lachgas niet beperkt

De uitstoot is sinds de ontdekking overigens niet aangepakt. Lachgas is schadelijk voor het milieu, maar er zijn geen wettelijke beperkingen. Vorig jaar kreeg de lachgasuitstoot op Chemelot, waar nog twee fabrieken dit gas uitstoten, ineens de aandacht van de onderhandelaars die werkten aan het klimaatakkoord voor 2013, schrijft NRC.

Chemelot-directeur Robert Claasen wil er wel wat tegen doen en zegt dat de uitstoot met 85 procent verminderd kan worden door katalysatoren te plaatsen. Het zou binnen drie à vier jaar gerealiseerd kunnen worden. De kosten liggen tussen de 90 en 120 miljoen euro, wat relatief goedkoop zou zijn gezien de klimaatwinst.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bestudeert de situatie, zegt een woordvoerder tegen NRC. Mogelijk komt het lachgas volgende maand aan bod als het kabinet met nieuwe klimaatmaatregelen komt.