'De techwereld heeft een Lieke Martens nodig'

'Ik wist niets van API's en XML, en kreeg de baan'

Martine de Visscher (35) werkt aan technologische innovaties bij Adyen, een betaalservice. "Ik moedig vrouwen vooral aan om ja te zeggen." Zelf solliciteerde ze ooit op een baan als API- en XML-projectleider. Dat leek haar interessant, al had ze er niet eerder van gehoord. "De avond voor mijn sollicitatiegesprek belde ik een bevriende it'er op: of hij me in een uur kon uitleggen hoe die technologie in elkaar stak."

De Visscher kreeg de baan en leerde zichzelf in het jaar erop alles wat het inhield. "Kijk verder dan alleen de functietitel", zegt ze.

Voor mannelijke collega's heeft De Visscher ook een tip. "Steun vrouwen bij elke vorm van seksisme." Vorige week nog was ze op een event in Las Vegas waar een klant zich denigrerend over haar uitliet. "Zulke dingen kan je niet zeggen, zeiden mijn mannelijke collega's tegen die man. Dat steunde me. Ik kan prima mijn mannetje staan, maar ik voelde me door hen een stuk minder alleen."