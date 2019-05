Verkiezingsstrijd in Frankrijk zónder Gele Hesjes

De Europese verkiezingen in Frankrijk worden gedomineerd door twee politici, die in alles het tegendeel van elkaar lijken. Nathalie Loiseau is links-liberaal en de kandidaat van president Macron. Jordan Bardella is rechts-populistisch en de kandidaat van Marine Le Pen.

Zij is 54 jaar oud en heeft een enorme staat van dienst als onder meer diplomaat en minister van Europese Zaken. Hij is 23 jaar oud en heeft nog weinig ervaring. Hij was politiek actief in de regio-Parijs.

In het verkiezingsprogramma van Loiseau is het klimaat prioriteit nummer 1: daar wil ze de komende jaren duizend miljard euro voor uittrekken. Bardella neemt het vooral op tegen de 'ondemocratische' Europese Unie. In plaats van Brussel moeten de landen het weer voor het zeggen krijgen, zegt hij.

De twee lijsttrekkers staan nu al weken lijnrecht tegenover elkaar: