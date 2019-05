Grote gamer klaagt over wurgcontract: wat zegt dit over e-sportwereld?

De zaak tussen het team en de speler belicht een kant van de e-sportswereld die vaak onzichtbaar blijft: die van de (enorme) contracten met vaak jonge spelers. Zet daar mensen bij die teams oprichten om snel geld te verdienen bij en het is vragen om problemen.

"Contracten zijn heel gevaarlijk in de e-sportswereld", zegt de professionele Fortnite-speler Arsen 'Arsen2k' Ates. "Het is tricky omdat veel organisaties andere termen gebruiken. Daardoor is het niet altijd duidelijk wat er precies staat in een contract dat ze aan een 14-jarige voorleggen."

Standaardcontract voor een prof

Hij legt uit hoe een standaardcontract eruitziet: een gemiddelde speler krijgt een salaris van ongeveer 2000 euro per maand. In ruil daarvoor levert die speler een deel van zijn prijzengeld in. Vaak is dat 15 tot 20 procent. Daarnaast staan er afspraken in het contract over de apparatuur. Vaak is er binnen het team een sponsor voor bijvoorbeeld computers, schermen en muizen. "Net als een speler van Ajax kleding van Adidas draagt, en niet van Nike."

Daarnaast betaalt het team ook de reizen, zegt Fortnite-speler Maxime Bijmans. Ze staat sinds begin dit jaar onder contract bij gameorganisatie G2. "Laatst ging ik naar Twitchcon in Berlijn en toen werd het vervoer en mijn hotel betaald. In ruil voor dat soort dingen maak ik reclame. Door mij leert de Fortnite-community G2 kennen." Van het nieuws rond het contract van Tenney staat ze behoorlijk te kijken.

"Gekke dingen moet je gewoon niet tekenen." Ze vraagt zich af of de cijfers die nu naar buiten komen juist zijn, en zegt ook dat Tenney nog moet reageren. "Maar stel dat het klopt van die 80 procent naar het team, dan had hij nooit moeten tekenen. Vaak is het namelijk andersom: dan gaat er 80 procent naar de speler. Zelf heb ik daarover onderhandeld: ik hou 90 procent over, omdat ik heel veel zelf regel. Het team hoeft dus minder te doen." Bijmans is blij met haar contract. Van tevoren wist ze ook goed waar ze voor tekende.

Prijzengeld wereldkampioenschap

Maar in sommige gevallen, en dan met name bij kleinere teams, worden er contracten voorgelegd die nadelig zijn voor de speler, zegt Hennes Heijmans. Hij is manager van Team Atlantis, en in die rol verantwoordelijk voor de Dmitri 'Mitr0' Van de Vrie - de beste Fortnitespeler van Nederland. Namen wil hij niet noemen, maar volgens Heijmans gebeurt dit zeker bij vijftien Europese teams.

"Je ziet dat dit nu heel veel gebeurt. Dat komt door het wereldkampioenschap Fortnite in juni. Jonge spelers krijgen nu contracten voor drie maanden in de hoop dat ze zich voor het WK kwalificeren. Daar valt namelijk veel geld te verdienen. Die shady teams hopen op een percentage van dat prijzengeld, en als die spelers niet presteren worden ze daarna weer gedumpt."