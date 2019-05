Staatssecretaris Harbers treedt waarschijnlijk af om foute misdaadcijfers

Staatssecretaris Harbers zegt dat er onder zijn verantwoordelijkheid een fout is gemaakt met misdaadcijfers. Hij wil vandaag nog in debat met de Tweede Kamer, "voordat ik mijn conclusie trek". Hij zegt ervan uit te gaan dat dit debat zijn laatste is.

Harbers gaf een verklaring aan de pers over criminaliteit onder asielzoekers. In de cijfers die vorige week werden gepresenteerd leek het of zware misdrijven als moord en verkrachting waren verstopt onder het kopje 'overige'.

Harbers zegt dat uit een reconstructie bleek dat op het ministerie al was gewaarschuwd om niet met een top-10 van meest voorkomende misdrijven te werken, omdat minder voorkomende delicten dan uit het zicht zouden verdwijnen. Met die boodschap is niks gedaan.

Dit betekent dat er onder zijn verantwoordelijkheid een fout op het ministerie van Justitie en Veiligheid is gemaakt, concludeert Harbers. "Dat weegt politiek zwaar. Ik heb de voorzitter van de Tweede Kamer laten weten dat ik, voordat ik mijn conclusie trek, verantwoording wil afleggen in een debat. Liefst nog vandaag."