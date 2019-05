Duits Holocaust-archief zet 13 miljoen documenten online

Het Holocaust Archief in Bad Arolsen in Duitsland heeft dertien miljoen documenten online gezet. Het gaat om documenten van de concentratie- en vernietigingskampen van de nazi's. Ze bevatten informatie over meer dan 2,2 miljoen slachtoffers van de nazi-terreur.

Het archief benadrukt dat de bezoekers de namen van de vervolgden kunnen opzoeken, maar dat dit nog niet betekent dat al hun gegevens online beschikbaar zijn. Het archief werkt nog aan verdere digitale openstelling.

Directeur Floriane Azoulay noemt het "belangrijk dat de originele documenten spreken tot de komende generaties", nu de overlevenden van de Holocaust uitsterven.

Het Holocaust Archief komt voort uit de International Tracing Service (ITS), een opsporingsdienst die in de oorlog werd opgericht door het Britse Rode Kruis. Sinds 1946 speurde de dienst naar mensen die onder de nazi's waren verdwenen. Daarbij werden ook in beslag genomen archieven van de nazi's verzameld.

Het archief in de deelstaat Hessen bevat documenten over meer dan 17 miljoen slachtoffers van de nazi's, zoals lijsten, persoonsbeschrijvingen en verslagen van medische experimenten.