Onjuist schooladvies achtstegroepers door foute berekening eindtoets

Eindtoets en schooladvies

Er is een fout gemaakt in de Eindtoets, een digitale eindtoets die in april bij alle leerlingen uit groep 8 het niveau bepaalt voor de middelbare school.

De leraar geeft iedere leerling eerder in het schooljaar ook een schooladvies, dat is een beoordeling die tegenwoordig zwaarder telt dan het resultaat van die toets.

Toch wordt een schooladvies nog wel eens aangepast als blijkt dat een leerling het bij de Eindtoets een stuk beter (of slechter) heeft gedaan. Het ministerie zegt dat in 8 procent van de gevallen het schooladvies verandert.

Van de Eindtoets is de CITO-toets de bekendste aanbieder. Daar zit geen fout in, maar in de IEP Eindtoets, ROUTE 8, DIA-eindtoets of AMN-toets kunnen wel fouten zitten.