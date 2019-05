Bijsluiter wordt simpeler: belangrijkste informatie in een oogopslag

Een bijsluiter waarop de belangrijkste informatie over medicijnen in een oogopslag te zien is. Met die missie begint het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) met een proef. Het idee is de lange lappen tekst, veelal in kleine lettertjes, te vertalen in duidelijke icoontjes en overzichtelijke tekstblokken met de belangrijkste informatie.

Probleem met de huidige bijsluiter is volgens het CBG dat veel mensen hem niet aandachtig lezen, niet begrijpen, of in sommige gevallen helemaal niet kunnen lezen. De bijsluiter nieuwe stijl is een extra hulpmiddel om belangrijke informatie toch over te brengen, naast de bestaande voorlichting van artsen en apothekers. De nieuwe bijsluiter is een aanvulling op de traditionele bijsluiter en gaat deze dus niet vervangen.

Een indruk van de bijsluiter nieuwe stijl: