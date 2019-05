Politie vindt voortvluchtigen makkelijker met nieuwe app

De politie heeft een nieuwe app waarmee agenten meteen kunnen zien of iemand nog een celstraf of een boete heeft openstaan. Daarmee zijn in zeven maanden tijd bijna zeshonderd mensen opgepakt die achter de tralies horen. Dat schrijft het AD, dat een dag met de politie op stap ging.

Na een veroordeling komt iemand die een celstraf krijgt niet altijd meteen vast te zitten. Soms krijgt hij een datum te horen dat hij zich moet melden, maar niet iedereen doet dat.

Begin vorig jaar was de politie op zoek naar 11.000 veroordeelden die een celstraf hadden openstaan. Omdat de politie met verschillende registers werkte, kostte het opsporen van voortvluchtigen veel tijd.

Met de app die op 1 oktober in gebruik werd genomen, is dat een stuk makkelijker geworden. Als iemand staande wordt gehouden, kan de politie snel zien of hij nog een straf heeft openstaan.