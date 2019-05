Werkloosheid Griekenland nog altijd hoog, jongeren op banenjacht in buitenland

Veel kansen op een goede baan heeft ze niet gehad. Het eerste bedrijf waar ze werkte, ging failliet in de crisis. Ze raakte werkloos, maar pakte elk baantje aan dat ze kon krijgen. Nu werkt ze voor 700 euro per maand bij een benzinestation.

"Ik kan ervan leven. Ik had mijn eigen appartement, maar omdat ik mijn baan verloor, was ik gedwongen om weer bij mijn ouders te gaan wonen."

Naar ouders of naar buitenland

Zij is niet de enige. De vrienden die nog achtergebleven zijn, wonen nu weer thuis, vertelt ze. Want de meesten, net als Mina goed opgeleid, zijn vertrokken naar andere Europese landen of nog verder. "Ze werken nu in Engeland, Duitsland en Zwitserland, een paar in de Verenigde Staten. Mijn vrienden hier zitten in dezelfde situatie als ik, werken onder hun niveau, en voor een laag loon."

Maar wilde zij niet in het buitenland werken? "Ik had wel de kans in Duitsland te gaan werken. Mijn ouders hebben dat jaren gedaan in Düsseldorf. Maar ik wilde het toch liever hier in Griekenland proberen. Ook om familieredenen."