Franse comapatiënt Lambert moet toch in leven gehouden worden

De behandeling van de verlamde Fransman Vincent Lambert moet worden hervat. Het hof van beroep in Parijs heeft bepaald dat de man (42) in leven gehouden moet worden. Lambert ligt al tien jaar in coma in Reims.

De zaak verdeelt Frankrijk en ook de familie van de man. Lamberts vrouw en broers en zussen willen dat de behandeling wordt gestaakt, maar Lamberts ouders verzetten zich daartegen. Onlangs bepaalde de hoogste Franse rechter dat de behandeling mag worden gestopt en eerder vandaag gebeurde dat ook.

Maar de familie van de man vindt nu gehoor bij het hof van beroep. "De ouders waren een tijd terug naar een VN-comité voor de rechten van gehandicapten gestapt", zegt correspondent Frank Renout. "Dat comité heeft begin deze maand tegen Frankrijk gezegd: laat ons onderzoek doen. Het Franse hof van beroep zegt nu dat het comité die kans moet krijgen."

Verbod actieve euthanasie

Lambert raakte verlamd door een motorongeluk in 2008. Vijf jaar later werd vastgesteld dat er geen verbetering van zijn toestand mogelijk was. Maar door het verzet van zijn ouders leeft Lambert nog.

In Frankrijk geldt een verbod op actieve euthanasie, waarbij iemand wordt geholpen om te sterven. Passieve euthanasie, waarbij iemand sterft doordat hij niet meer wordt behandeld, mag wel, zegt Renout.