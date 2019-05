'Nederlanders hebben divers nieuwsaanbod, zitten niet in filterbubbels'

Nederlanders die nieuws tot zich nemen zitten over het algemeen niet in een filterbubbel, waarin alleen eenzijdige informatie voorkomt die veelal bevestigt wat de gebruiker al weet of vindt. Er is daarover dan ook geen reden tot zorgen, zegt het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam.

Het instituut deed onderzoek op verzoek van het Commissariaat van de Media. Nieuwsgebruikers blijken vooral nieuws te consumeren dat niet door algoritmes wordt aanbevolen. En als dat al gebeurt, krijgen ze toch een divers aanbod aan nieuws en informatie voorgeschoteld.

Het gebruik van sociale media leidt, in tegenstelling tot wat soms wordt aangenomen, tot meer en diverser gebruik van nieuws, stellen de onderzoekers. Wel tekenen ze aan dat de toenemende inzet van algoritmes en kunstmatige intelligentie maatschappelijke effecten kunnen hebben.

Ze noemen als risico's de toenemende macht van opinieplatforms en het gebruik van algoritmes bij traditionele media. De voorkeuren van het publiek hebben daar steeds meer invloed op redactionele keuzes.