Stiptheidsactie bij Picnic Utrecht voor meer vaste contracten

Bij online-supermarkt Picnic in Utrecht houden personeelsleden vandaag een stiptheidsactie. Zij willen dat het snelgroeiende bedrijf meer mensen een vast contract aanbiedt. De meeste van de 3000 medewerkers van Picnic werken op uitzendbasis.

Hoeveel mensen meedoen aan de actie is niet duidelijk. De vakbond FNV zegt dat "bijna iedereen van de honderd aanwezigen" actievoert, maar volgens de oprichter van Picnic, Michiel Muller, is dat zwaar overdreven en zijn het er "een aantal". "Het heeft in ieder geval nauwelijks gevolgen voor de bestellingen vandaag. Iedereen krijgt de boodschappen", aldus Muller.

FNV-bestuurder Marianne Jekkers zegt dat de acties wel degelijk vertragend werken, aangezien iedereen zich vandaag stipt aan de werkinstructies houdt. "Er is, heb ik vernomen, toch een achterstand in de werkzaamheden. De mensen met onzekere uitzendcontracten willen zekerheid, zodat ze aan hun toekomst kunnen werken."

Angst

Volgens Jekkers durven veel Picnic-medewerkers zich niet uit te spreken. "Ze zijn bang."

Wie zich wel uitspreekt, is Hans. Hij werkt nu zes maanden bij het bedrijf en zegt dat bijna niemand een vaste job heeft. "Als Picnic morgen van ons af wil, kunnen ze ons zo kwijt. En alle voorwaarden die bij een gewoon contract horen, die gelden niet voor ons. Daar is onvrede over."

Volgens Muller werken er bij Picnic zeker een paar honderd mensen met een vast contract: "We zijn aan het kijken om meer mensen een vast contract aan te bieden, zegt hij. "Daarop zetten we vol in. De FNV wil dat het sneller gaat. Wij misschien ook, maar dat kost gewoon even tijd." Muller spreekt tegen dat er veel onvrede is bij het personeel.

Niet veel onvrede

De bond heeft ook een rechtszaak aangespannen tegen het bedrijf omdat Picnic zich niet aansluit bij de supermarkt-cao maar bij de cao van INretail. Volgens de FNV is die laatste cao een stuk slechter voor het personeel.

Muller denkt dat de FNV zo om zich heen slaat om leden te winnen: "Met het ledenbestand hebben ze natuurlijk een probleem. Ze willen leden werven en dat doen ze dan een beetje over de rug van de mensen die ze zeggen te vertegenwoordigen. Vind ik wel verdrietig." Volgens hem zijn onder de 3000 medewerkers maar drie mensen lid van de FNV. Volgens de FNV gaat het echter om tientallen leden.