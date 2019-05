Na Groningen is ook in Drenthe de formatie rond, nog 10 provincies te gaan

Na Groningen is nu ook in Drenthe een provinciaal coalitieakkoord bereikt. Het college van Gedeputeerde Staten gaat bestaan uit PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie.

Winnaar Forum voor Democratie, dat in Drenthe 6 zetels behaalde, deed niet mee aan de onderhandelingen. Volgens formateur Roelie Goettsch was een samenwerking met die partij niet realistisch, omdat de partijen geen overeenstemming konden bereiken over de thema's klimaat en energie, schrijft RTV Drenthe.

De beoogde coalitie van de 4 partijen heeft 24 van de 41 zetels in het parlement. Het coalitieakkoord wordt vanmiddag gepresenteerd.

Stand van zaken

Twee van de twaalf provincies zijn er acht weken na de verkiezingen dus uit, in de overige provincies wordt nog flink overlegd. De onderhandelingen duren door de politieke versnippering relatief lang.

De FvD staat in meerdere provincies buitenspel. In Zuid-Holland, Flevoland en Limburg onderhandelt de partij wel nog mee.