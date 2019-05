Werken zonder te solliciteren, proef wordt uitgebreid

Geen sollicitatiegesprekken voeren, maar de eerste die zich meldt meteen de baan geven. Dat is de gedachte achter 'open hiring', een idee dat is overgewaaid uit de VS. In Nederland worden er op kleine schaal mee geëxperimenteerd. In maart startte het eerste bedrijf met de methode, vandaag start een bedrijf in Uden ermee.

Babywinkelketen Mamaloes opende in maart een lijst waarop mensen zich kunnen inschrijven; inmiddels staan er meer dan honderd namen op. Mensen moeten bijvoorbeeld melden dat ze tien kilo kunnen tillen en dat ze vier uur op hun benen kunnen staan. Verder zijn er geen eisen gesteld. Vier mensen zijn op die manier aan de slag gegaan.

Meteen uit bed gestapt

De werkloze Corné (55) was een van de eersten die zich aanmeldden. "Mijn situatie was niet al te best. Ik heb sollicitatiebrieven geschreven, ben verschillende keren op gesprek geweest, maar ik kreeg steeds te horen dat ik te oud was."

"Mijn vrouw las het op internet, ik ben de dag erop uit bed gestapt en heb mij meteen ingeschreven. Ze hoefden mijn achtergrond niet te weten voor ik aan de slag kon."