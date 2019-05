Britten teleurgesteld door laatste plek Songfestival: 'Het komt door brexit'

"We kunnen niet zeggen waaraan het heeft gelegen. Er waren veel sterke deelnemers en we gunnen Duncan Laurence de zege van harte", reageerde zangeres Carlotta. Volgens de zangeres waren de twee net even op het toilet toen de uitslagen bekendgemaakt werden.

De Songfestivalcoördinator van de zender ARD denkt na over veranderingen. "Helaas hebben we internationaal weinigen kunnen overtuigen. Voor 2020 gaan we daarom nadenken hoe Duitsland zijn lied en artiest kiest."

Zangeres Nicole, in 1982 winnaar met Ein bißchen Frieden, denkt dat landgenoten niet de moed moeten verliezen. "Het blijft een wedstrijd, er is altijd iemand de laatste. Dit keer waren wij het, volgend jaar gaat het vast beter."