Kanselier Kurz: uitspraken FPÖ-prominenten 'strafrechtelijk relevant'

De uitspraken van de afgetreden Oostenrijkse vicekanselier Strache in de vrijdag opgedoken video die tot een regeringscrisis leidde, kunnen leiden tot een strafrechtelijke vervolging. Dat heeft de Oostenrijkse kanselier Kurz gezegd in de Duitse krant Bild. Dat geldt volgens de kanselier ook voor de rol van de andere prominent van de rechts-populistische regeringspartij FPÖ, die in de video te horen is, de eveneens opgestapte fractievoorzitter Gudenus.

De twee bieden op de video een Russin die zich voordoet als een een steenrijke investeerder, staatsopdrachten aan in ruil voor miljoenensteun voor de partij. De opnamen zijn vlak voor de parlementsverkiezingen in Oostenrijk in 2017 gemaakt, en vrijdag naar buiten gebracht door Duitse media. Het is onduidelijk wie opdracht heeft gegeven voor het maken van de opnamen.

Kanselier Kurz (ÖVP) stuurt ook aan op het vertrek van FPÖ-minister van Binnenlandse Zaken Kickl, omdat hij ten tijde van de opname voorzitter van de FPÖ was. Kurz legt om 12.30 uur een verklaring af, waarin hij vermoedelijk het ontslag van Kickl bekendmaakt. De rechts-populisten dreigen in dat geval helemaal uit de regering te stappen, waarmee de regeringscrisis compleet is.

Kurz spreekt in Bild van "een groot schandaal" en "machtsmisbruik". Hij heeft gisteren met president Van der Bellen afspraken gemaakt over vervroegde verkiezingen in september.

Meermalen contact met "Russen"

Het Duitse magazine Der Spiegel meldt dat oud-fractievoorzitter Gudenus voor en na de gefilmde ontmoeting met de Russische vrouw in Ibiza contact heeft gehad met een "vertrouweling" van de Russin. Dat bleek ook al uit de vraag die Strache stelde in de opgedoken opname "hoe de zaken er inmiddels voorstonden". Van een gesprek van Gudenus met de vertrouweling in Wenen zouden ook geluidsopnamen bestaan.

Strache en Gudenus beweerden nadat de video was opgedoken, dat het om een eenmalig contact ging tijdens een vakantietrip.