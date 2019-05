Gewapende aanvallers doden elf mensen in Braziliaans café

In het noorden van Brazilië is een bloedbad aangericht in een café, melden Braziliaanse media. Gewapende mannen vielen in een arme wijk in de stad Belem een bar binnen en hebben elf mensen gedood.

Het café ligt in de wijk Guamá, een van de gewelddadigste buurten in Belem, en staat erom bekend dat er in drugs wordt gehandeld. De gemaskerde aanvallers schoten zes vrouwen en vijf mannen dood. De meeste slachtoffers werden door het hoofd geschoten. Een persoon raakte gewond.

Een motief voor de aanval is niet bekend. De identiteit van de slachtoffers is niet vrijgegeven. Er zijn nog geen arrestaties verricht.

In maart werden federale troepen naar de stad gestuurd om de veiligheid te verbeteren. De autoriteiten hebben bevestigd dat er mensen in het café zijn vermoord, maar willen verder niets kwijt over de zaak.