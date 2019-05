Dubbel platina voor 'Arcade' van Songfestivalwinnaar Duncan Laurence

Vanmiddag landde Duncan op op Schiphol. Daar zei hij dat hij misselijk was van de spanning toen gisteravond de punten werden geteld. Bij het terugzien van de beelden van gisteravond aan tafel bij Jeroen Pauw werd hij opnieuw overvallen door de spanning. "Ik voel het weer helemaal", hijgde Duncan lachend bij het zien van een fragment van de aankondiging dat hij had gewonnen.

Om bij zijn optreden de rust te bewaren, ontwikkelde Duncan met zijn achtergrondzangers een soort meditatieroutine. "Op een gegeven moment heb je die rust nodig. Wij hielden elkaar rustig en dat was wel nodig tussen al die drukte, zeker als je als enige een rustig nummer hebt."

Favoriet

Dat Duncan al snel favoriet was bij het publiek, maakte hem niet extra zenuwachtig, zei hij. "Nee, eigenlijk niet. Ik zag dat echt als een heel groot compliment eigenlijk. Ik kreeg zoveel vertrouwen uit Nederland en andere landen. En ik ben dan wel iemand die echt focust op de positiviteit. Het hield me ook wel nuchter", zei hij.

Oud-deelnemer Ilse DeLange, die Duncan heeft gecoacht, herkent dat. "Ik hou wel van met de voeten op de grond blijven staan. Ook al moet je genieten als je zoiets meemaakt. Dat is de unieke combinatie die hij heeft, naast zijn unieke talent. Hij is een verstandige en intelligente gast en weet daarmee te dealen."

Onbekend

Volgens Songfestival-commentatoren Jan Smit en Cornald Maas heeft Duncan bewezen dat hij ondanks zijn onbekendheid bij het grote publiek een goede kandidaat was. Al schrok Duncan zelf ook toen hij werd uitgekozen om naar Tel Aviv te gaan. "Ik was heel enthousiast meteen al. Maar ik was wel geschrokken, want ik dacht: ik ben wel een onbekende zanger. Wat heel Nederland ook zei, dat wist ik ook wel."

Jan Smit: "Bij het songfestival begint iedereen op nul. Iedereen is onbekend. Ilse was ook niet bekend bij het internationale publiek." De zangeres viel Jan Smit bij en zei dat per keer bekeken moet worden naar wie wordt afgevaardigd. "Je moet dat per keer bekijken. Er zijn heel vele jonge Nederlandse talenten die dit aankunnen."

Televoters

Cornald Maas was meteen ontroerd door het liedje Arcade zei hij. "In alle opzichten. En we waren als commissie ook op zoek naar een song om de televoters te overtuigen want daar schortte het aan de laatste jaren." Gisteren kreeg Duncan ook veel steun van de televoters.